Foggia, maxi lite tra condomini a Incoronata: 3 in ospedale

Foggia, 29 febbraio 2020. Serata animata a Borgo Incoronata a causa di una lite condominiale scoppiata per futili motivi tra appartenenti a due distinti nuclei familiari. Coinvolte più persone di cui tre finiscono in Ospedale. C’è voluto l’intervento di un equipaggio della Squadra Volante per sedare una violenta lite che è scoppiata tra i componenti di due famiglie che abitano in un condominio ubicato a Borgo Incoronata. L’intervento dei Poliziotti è stato richiesto da altri condomini che hanno telefonato ripetutamente al 113 preoccupati di quanto stava accadendo nel cortile condominiale. Sul posto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza del 118 per prestare le cure necessarie ad alcuni dei litiganti che erano rimasti feriti a causa della colluttazione.

Difatti, quando gli Agenti raggiungono il teatro della lite trovano un uomo ferito, riverso a terra, intento ad essere curato dagli operatori sanitari. Al suo fianco vi era il figlio il quale ha raccontato che poco prima entrambi erano stati aggrediti da una coppia di coniugi abitanti nello stesso stabile. Alla base della controversia vi sono delle divergenze in ordine al posizionamento dei veicoli dei due nuclei familiari all’interno del parcheggio condominiale e, per tali fatti, è già pendente un contenzioso legale. Subito dopo avere raccolto la testimonianza di padre e figlio, gli Agenti si sono messi alla ricerca della coppia dei presunti aggressori i quali, nel frattempo, avevano trovato rifugio all’interno di un appartamento di un altro condomino. I due coniugi, sentiti su quanto accaduto, pur confermando i motivi del litigio ed il loro diretto coinvoligimento, hanno fornito una ricostruzione dell’accaduto diametralmente opposta a quella precedentemente data dagli altri litiganti, asserendo di essere stati aggrediti da costoro.

Per chiarire l’accaduto è stato necessario visionare le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza che ha consentito di accertare che la lite ha avuto un prologo verbale a distanza. Quando il padre del ragazzo è sceso dal proprio appartamento per andare nel parcheggio condominiale è stato sorpreso dai due coniugi i quali, senza profferire parola, hanno iniziato a percuoterlo, facendolo cadere rovinosamente a terra. Il ragazzo, accortosi di quanto stava accadendo al suo genitore, è andato in suo aiuto e, a sua volta, ha iniziato a picchiare i due coniugi. I quattro se le sono suonate di santa ragione per diversi minuti fino a quando sono intervenuti altri condomini che hanno separato i contendenti riportando la calma.

A seguito delle ferite riportate durante la lite si è reso necessario trasportare al Pronto Soccorso tre persone: padre, figlio nonché la donna appartenente all’altro nucleo familiare. Le parti hanno palesato l’intenzione di querelarsi reciprocamente.