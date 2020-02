I migliori prodotti per ottenere ricci definiti

Tenete molto alla vostra chioma, perciò non intendete cedere alle lusinghe del parrucchiere, quando vi propone una bella permanente per rendere la vostra chioma riccia? Niente paura, in circolazione ci sono tante soluzione casalinghe che, con una piccola o grossa spesa, possono aiutarvi ad avere capelli afro o ricci ben definiti.

Diamo un’occhiata alle proposte del mercato più appetibili!



Dyson Airwrap

Dyson è un’azienda che si distingue ormai fin troppo bene per l’avanguardia con la quale sono realizzati i suoi prodotti. Probabilmente avete già idea di cosa stiamo parlando: il suo aspirapolvere è tanto conosciuto non solo per il prezzo non proprio accessibile, ma anche per l’efficienza delle sue funzioni.

Per assicurare una piega perfetta o ricci ben definiti, l’azienda ha creato Dyson Airwrap, uno strumento che sfrutta il cosiddetto effetto Coanda, ovvero la tendenza di un getto fluido a seguire una superficie che si trova nelle vicinanze. Tramite questo, è possibile ottenere una piega liscia, ricci e onde, tutti in pre asciugatura e senza caricare la fibra capillare di calore. Il risultato è ben visibile e, oltretutto, si prevengono la secchezza oltre alle fastidiose doppie punte.



Remington Fast Curls



Se avete più tempo da dedicare alla vostra capigliatura, usare dei bigodini può aiutarvi a ottenere un risultato molto più duraturo. Quelli di Remington contengono cera all’interno, che si scalda velocemente e mantiene a lungo il calore, diffondendolo sulle ciocche. Sfruttano inoltre la tecnologia ionica e ceramica, un binomio che permette di trattare la capigliatura senza rovinarla e contrastando l’effetto crespo dovuto a un’eccessiva secchezza.



Babyliss Curl Secret



Questo particolare strumento si serve di una tecnologia aspirante, che risucchia, appunto, la ciocca di capelli al suo interno, arricciandola e rilasciandola immediatamente. Il contro di questo metodo è quello di non avere onde ben definite se non con l’utilizzo di un prodotto fissativo come la lacca. Tuttavia è quello da preferire se non si vuole che cambiare la propria acconciatura giusto per una sera o per un’occasione speciale.



Bellissima Revolution Ricci & Curl



Ha più o meno lo stesso funzionamento del prodotto precedente, in quanto arriccia la ciocca in poco tempo, con il vantaggio di un segnale acustico che avverte quando è stato tutto fatto. Anche per questo dovrete utilizzare un prodotto fissativo, quindi vale quanto detto sopra.



Hot Tools Curl Bar



Se siete amanti del mitico cono, questo attrezzo è proprio quello che ci vuole: si tratta di un ferro professionale con una copertura in 24k e un ampio diametro che rende più facile realizzare i ricci in poco tempo. Il vantaggio di questo prodotto sta nel suo design, a 90 gradi, che fa sì di non affaticare il polso o il gomito durante l’operazione. Costa un po’ ma i risultati ne rendono più che valida la spesa.



Ghd Curve Creative Curl Wand



Sempre in tema di ferri, ecco quello di Ghd, marchio che produce strumenti molto utili per lo styling. Questo prodotto sfrutta la tecnologia in ceramica, in grado di diffondere in maniera uniforme il calore e quindi di non seccare troppo le ciocche. Il risultato sono ricci molto naturali ma anche onde voluminose, da fissare con un po’ di lacca per un effetto più duraturo.



Rowenta Respectissim Precious Curls



Un oggetto molto innovativo e dotato di tante facilitazioni, che vi aiuteranno a non bruciare i capelli. Ha infatti la particolare funzione Respect, grazie alla quale non rischiate di bruciare la chioma. Può contare anche su un segnale, che vi avviserà di rilasciare la ciocca, così da non andare incontro a danni. Ma, ancora più importante, il calore si autoregola in base al tipo di capello che incontra: sarà meno forte su quelli lisci, più attivo su quelli crespi.



Toni & Guy Style Fix Curler



Chi è alla ricerca di un ferro comodo da portare con sé anche fuori casa, se non addirittura in viaggio, troverà una buona soluzione con l’acquisto di quello di Toni & Guy. Questo strumento è indicato soprattutto per i capelli colorati, in quanto sfrutta una speciale tecnologia in grado di fissare il colore e non farlo sbiadire. Raggiunge i 210 gradi in poco tempo, così da farvi realizzare immediatamente le onde desiderate o i boccoli più appariscenti.



Hershesons Tourmaline Professional Curling Tong



L’ultima trovata in fatto di onde e ricci è questa particolare pinza in ceramica, che si scalda velocemente e attorciglia i capelli ruotando, in modo da creare subito onde perfette. Non trattiene neppure l’umidità, per cui è ideale per chi desidera un effetto duraturo.