Imparare ad adoperare la saldatrice a filo come garanzia per il futuro

Il mercato del lavoro è sottoposto ogni giorno a radicali cambiamenti, dovuti soprattutto all’evoluzione delle nuove tecnologie e degli automatismi; la tendenza comune è la riduzione della presenza umana nelle grandi catene di montaggio, e anche l’occupazione umana non connessa direttamente al ciclo produttivo industriale sta subendo una netta flessione col passare degli anni. Il precariato e la crisi del lavoro colpiscono quindi tutti i settori ormai, in maniera indistinta e a tutti i livelli, esistono però delle occupazioni specifiche che sembrano non essere affatto minacciate, ma che anzi sono palesemente in controtendenza, e una di questa è proprio il mestiere di saldatore.

I bravi saldatori sono sempre più richiesti infatti, soprattutto nel settore privato come dimostra anche questo articolo del Sole 24 Ore. Per chiunque sia interessato all’acquisto di una saldatrice a filo, quindi, questo aspetto potrebbe costituire una ulteriore motivazione. Questo discorso si applica sia alla fascia di utenza professionale, e in special modo quelli che operano nel privato, sia agli hobbisti e soprattutto ai giovani che hanno una spiccata passione per questo mestiere.

La nascita della saldatura a filo

La saldatura a filo, nota anche come saldatura MIG/MAG, è un procedimento messo a punto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è un metodo che anno dopo anno viene sempre più utilizzato ormai, anche per applicazioni “domestiche”. Il suo successo è dovuto soprattutto alla versatilità, infatti può essere impiegata per unire diversi tipi di acciaio, leghe di alluminio e magnesio, leghe di rame, leghe di nichel e perfino leghe di titanio; inoltre ha una produttività maggiore rispetto agli altri metodi di saldatura.

La riduzione del costo degli impianti di saldatura poi, specialmente negli ultimi quindici anni, ha contribuito ulteriormente alla diffusione del metodo MIG/MAG. Oggi è infatti possibile trovare in commercio delle saldatrici a filo portatili, con alimentazione monofase e con una corrente di uscita da 30 a 90 Ampere, a un prezzo inferiore ai 200 euro, mentre una saldatrice a filo professionale su carrello mobile, con alimentazione trifasica e corrente di uscita dai 200 ai 250 Ampere, può essere tranquillamente acquistata a un prezzo di circa 1.500 euro.

Versatilità d’applicazione

Le applicazioni della saldatura a filo sono molteplici, e come accennato anche in precedenza interessano in particolar modo il settore privato, che su questo versante è in piena espansione. Reperire un buon saldatore è quindi diventato un must non soltanto per le grandi aziende, ma anche per le persone che hanno bisogno di installare cancelli, per esempio, o effettuare riparazioni che richiedono appunto l’uso della saldatrice.

Gli impianti di saldatura a filo sono quindi diventati insostituibili per le piccole e medie imprese artigianali, dove sono largamente usati per l’assemblaggio di una vasta gamma di prodotti, dai barbecue ai porta-vaso, per riparazioni, installazioni e molte altre applicazioni più o meno specifiche a seconda dei casi.

L’evoluzione di laser e ultrasuoni

Tra i vari metodi di saldatura in rapida espansione, e per i quali sono richieste le relative figure professionali, ci sono anche quelli che prevedono l’uso del laser e degli ultrasuoni.

La saldatura laser ha il vantaggio di offrire una resa elevatissima e quasi nessun difetto o problema per quanto riguarda la tenuta del giunto, ma presenta ancora notevoli problemi di praticità quando si tratta di applicarla su media e piccola scala.

Gli impianti per l’esecuzione di saldature laser, infatti, assorbono elevate quantità di energia e richiedono particolari condizioni d’uso. Il metodo laser, di conseguenza, al momento viene utilizzato quasi esclusivamente su scala industriale e per applicazioni ad alto volume, come l’industria automobilistica e aerospaziale per esempio.

La saldatura a ultrasuoni, invece, richiede meno energia rispetto a quella laser, ma presenta comunque delle problematiche di tipo diverso. Determinate frequenze ultrasoniche, infatti, si sono rivelate potenzialmente dannose per gli operatori, quindi il metodo è ancora in fase di perfezionamento.

La saldatrice a filo, di conseguenza, rimane ancora l’investimento migliore da fare per quanto riguarda i diversi impianti attualmente disponibili in commercio, sia in termini di costi sia per la gamma delle applicazioni possibili.

Nonostante i nuovi metodi di saldatura mediante l’uso del laser e degli ultrasuoni siano molto più efficienti e produttivi, infatti, per le ragioni che abbiamo esposto in precedenza passeranno ancora moltissimi anni prima che possano essere perfezionati al punto tale da sostituire in toto la saldatura a filo, in special modo nel settore privato; per non parlare del costo di acquisto dei relativi impianti, che è ancora ben al di sopra delle possibilità della fascia di utenza privata, professionale o amatoriale che sia.