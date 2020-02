Manfredonia, allestita struttura pre-triage all’esterno del Pronto Soccorso

Manfredonia, 29 febbraio 2020. Come stabilito per altre strutture della Provincia, dagli OO.RR. di Foggia a Casa Sollievo della Sofferenza, è stata allestita stamani presso l’ospedale civile San Camillo De Lellis di Manfredonia – all’esterno del Pronto Soccorso – una struttura di pre-triage. Come in tutt’Italia, nell’ambito di controlli relativi al Coronavirus, si tratta di strutture che svolgeranno la funzione da “filtro di pre-triage e dedicate all’accoglienza, evitando cosi’ situazioni di promiscuità nelle attese per i casi di sospetta sintomatologia“.

Coronavirus. Ospedale Manfredonia, dal 27 febbraio 2020 avviso ASL “Limitazione temporanea afflusso visitatori”

Come già riportato il 27 febbraio 2020, si ricorda come – attraverso un avviso ufficiale – la Direzione Strategica dell’Azienda ASL FG ha disposto per l’ospedale di Manfredonia “la limitazione temporanea dell’afflusso dei visitatori a scopo preventivo, considerata la situazione epidemiologica nazionale riguardante l’infezione da Coronavirus“. “Pertanto, con decorrenza immediata, l’accesso ai reparto di degenza sara consentito ad un solo visitatore per paziente, previo permesso scritto del Responsabile di reparto o del suo sostituto o del medico in servizio di guardia“. “Si confida nella stretta osservanza di quanto disposto, nell’interesse della salute pubblica e di quella dei nostri ricoverati”, precisa l’Asl Foggia. L’avviso è stato diramato in tutte le strutture sanitarie correlate all’Azienda sanitaria locale.

