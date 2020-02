Manfredonia, ci mancavano i furbetti del reddito di cittadinanza

Nella variegata vetrina dei cosiddetti “furbetti” si è aggiunta una nuova categoria, quella prodotta dalla introduzione del “reddito di cittadinanza”. La provvidenza concepita sia pure tra contrastanti pareri, per incentivare una politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale. In buona sostanza, un sostegno economico dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. Una misura a beneficio di quanti annaspano a tirare avanti la carretta della vita. Ma fatta la legge non è mancato chi si è industriato di trovare l’inganno e ad introdursi furbescamente tra gli aventi diritto.



A Manfredonia a beneficiare di tale sussidio sono in 1450 (in provincia di Foggia sono 16mila): percepiscono in media 500 euro al mese. Da qualche giorno ce ne sono sedici in meno. La Guardia di finanza nel corso delle attività di controllo del territorio contro ogni forma di illecito economico e finanziario che può arrecare pregiudizio ai bilanci pubblici e al regolare funzionamento del libero mercato, hanno scovato sedici soggetti sospettati di aver percepito indebitamente il sussidio del reddito di cittadinanza. Ma non solo percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, sono risultati anche impiegati in attività lavorative “in nero” o regolarmente assunti con stipendi fino a 1.800 euro mensili.



Alla beffa di aver “fregato” almeno altre sedici persone che avrebbero potuto essere ammesse per reale diritto al reddito di cittadinanza, il danno economico nei confronti dell’INPS di 55mila euro già erogati e di altri 102 mila euro per fortuna bloccati. I furbetti del reddito di cittadinanza e quanti a vario titolo hanno collaborato all’imbroglio, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Foggia per le conseguenze del caso ivi compresa la reclusione da due a sei anni.

Ma la domanda che in questi casi sale imperiosa è: quanti altri furbetti riescono a beffare la legge? L’interrogativo non è di poco conto considerando tutte le conseguenze annesse e connesse. Il noto giornalista e scrittore Michele Serra in una delle sue note, si chiede: “Quanto costa agli italiani, in termini di mancato sviluppo economico la disonestà? Quanto ci costano i furbi, gli imbroglioni, gli evasori fiscali, i mafiosi, quelli che su piccola o grande scala scardinano il sistema delle regole per ingoiare un profitto illecito?”. E la lista potrebbe continuare.



Una pletora assortita di avventurieri che mina le fondamenta dei criteri del buon vivere comune, che lavora per sconvolgere le regole di un sistema civile fondato su legalità, lealtà e trasparenza, che non si fa scrupolo di farsi homo homini lupus. E’ una questione culturale e ancor più, come sollecita l’arcivescovo padre Moscone, di coscienza.