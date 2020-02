Manfredonia, “Integrazione LSU per Ase”: impegnati 110.409,00 euro

Manfredonia, 29 febbraio 2020. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stata impegnata la somma complessiva 110.409,00 (comprensiva di IRAP) sul capitolo di spesa 4773 “Integrazione LSU per ASE (Cap. E 818)” del PEG provvisorio per il corrente esercizio necessaria ad integrare, nel periodo 1/1/2020 – 30/06/2020 e per massimo 16 ore settimanali, l’orario di lavoro degli LSU utilizzati dall’ASE, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con ASE SpA.

Atto in allegato