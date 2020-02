Mezzanone, colpi di pistola e targa: denunciato foggiano

Foggia, 29 febbraio 2020. Continuano i controlli a tappeto dei Carabinieri di Foggia; dopo il Palazzo ex ONPI, i garage di Borgo Mezzanone e l’area dei container di via San Severo è stata la volta dell’ex Distretto Militare, dove l’Arma del Capoluogo Dauno ha effettuato delle perquisizioni domiciliari, rinvenendo dei colpi di pistola e una targa che, appartenente a un’auto sottoposta a fermo amministrativo, è stata sequestrata per accertamenti. Al termine delle perquisizioni un foggiano, cl ’73, è stato denunciato per il possesso ingiustificato delle munizioni.