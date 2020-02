Monopoli. Tenta il suicidio e minaccia gli agenti con un coltello: salvata

Monopoli, 29 febbraio 2020. A seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa del Commissariato di Monopoli, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un’abitazione ove era stata segnalata la presenza di una donna che stava manifestando intenzioni suicide. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato una donna, in evidente stato di alterazione, che da un balcone inveiva contro i passanti; notato l’arrivo della Volante, è entrata in casa per poi uscire nuovamente con un grosso coltello tra le mani, intimando agli agenti di non avvicinarsi alla sua abitazione e minacciando, contestualmente, di volersi suicidare.

I poliziotti hanno cercato di calmarla e, contestualmente, hanno richiesto l’intervento di sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. La donna, in cura presso il Centro di Salute Mentale, dopo all’arrivo dei Vigili del Fuoco – che hanno forzato il portone d’ingresso – è stata raggiunta dai poliziotti e si è scagliata contro di loro cercando di colpirli con un coltello lungo di 27 cm; disarmata dagli agenti, è stata bloccata. Successivamente, i sanitari del 118 l’hanno accompagnata presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Putignano. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. Del caso si discuterà con l’equipe multidisciplinare del “Protocollo dei casi complessi”, il progetto pilota adottato dal Comune di Monopoli – Assessorato dei Servizi Sociali – per approfondimenti sulle modalità di intervento necessarie per “normalizzare” situazioni difficili mediante interventi socio-sanitari. L’equipe è composta da un funzionario della Polizia di Stato, Assistenti Sociali del Comune, personale del SERT, personale del CSM (Centro di Salute Mentale) ed un rappresentante della Polizia Locale. Un secondo intervento, inoltre, è stato effettuato unitamente ad un equipaggio della Polizia Locale per l’incendio di una Peugeot 207 che non ha causato danni e feriti. L’incendio è probabilmente scaturito a seguito di cortocircuito dell’apparato elettrico del veicolo.