Regionali, Innocenza Starace candidata per Italia in Comune

Manfredonia, 29 febbraio 2020. “Ho accettato la richiesta del segretario regionale di Italia in comune Rosario Cusmai di candidarmi per le regionali con questa lista che rappresenta al meglio il fenomeno del civismo e quindi del rapportarsi con i singoli territori. Infatti il dialogo continuerà anche dopo le regionali quando dovremo lavorare uniti per riprendere nelle nostre mani il destino di Manfredonia”. Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano.it, l’avvocato Innocenza Starace, già assessore comunale di Manfredonia

“Italia in comune – spiega l’avvocato – punta sulle buone prassi amministrative, sull’antimafia sociale e sull’ambiente, per cui la mia scelta è stata facile. Da sempre si dice che i VERDI non siano di destra o di sinistra per cui ritengo più naturali alleanze con il mondo civico che con partiti di sinistra e in coalizione saremo con chi sposa i nostri programmi di sviluppo ecosostenibile”. “Quella scelta ha fatto vincere i Verdi in tutta Europa mentre in Italia rimangono su percentuali modeste che queste leggi elettorali penalizzano“. “Mi sento una ecologista verde e civica e il mio impegno per affrontare i temi, che da 3 anni portiamo avanti, continuerà senza sosta e senza modifiche”, conclude l’Avvocato Innocenza Starace.