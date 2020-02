Seminari sulla legalità, al via incontri all’Università di Foggia

Foggia, 29 febbraio 2020. Seminari sulla legalità, l’ateneo invita la città a riflettere sul fenomeno mafioso e sulla necessità di combatterlo con la cultura. Dal 4 marzo via alla rassegna di incontri organizzata dall’Università di Foggia, un modello di opposizione civile alla criminalità organizzata. Si comincia con un confronto con il capo della Procura di Foggia, Ludovico Vaccaro.

Coerente con l’impegno assunto in occasione della marcia della legalità promossa da Libera e don Luigi Ciotti, all’indomani dei gravi e ripetuti episodi criminali registrati soprattutto nel capoluogo all’inizio di quest’anno, l’Università di Foggia ha organizzato un ciclo di seminari il cui obiettivo è invitare l’opinione pubblica a riflettere su cause ed effetti del fenomeno mafioso (a cominciare dalle ricadute socio-economiche) e sulla necessità di combatterlo attraverso un cambiamento di cultura, di mentalità. Una antimafia sociale quella che si è impegnata a svolgere l’Università di Foggia, un monito alla ribellione ricorrendo però a scienza e conoscenza, un appello rivolto soprattutto a giovani e studenti di ogni ordine. Coinvolti tutti i dipartimenti dell’ateneo, che hanno messo a disposizione strutture, docenti (che, secondo le loro specificihe competenze, hanno accettato di proporre una nuova narrazione della storia, dei cambiamenti della società e del territorio), saggi, saperi, ricerche scienti fiche e naturalmente studenti iscritti ai vari corsi di laurea. «I seminari si caratterizzano non soltanto per il taglio divulgativo, ma hanno la pretesa di analizzare e decodificare i fenomeni criminali avendo presente le peculiarità del nostro territorio, per anni opacizzato dalla presenza di altre emergenze nazionali – dichiara Giandomenico Salcuni, delegato del rettore all’Educazione alla legalità e curatore della rassegna –. Oggi la situazione è radicalmente mutata, lo Stato è più attento, più presente e tutti gli attori istituzionali e sociali sono chiamati da fornire il loro contributo nella riaffermazione della legalità.

Ludovico Vaccaro, Capo della Procura di Foggia_jpg

L’Università di Foggia è presente in prima linea in questa missione, continuando il suo impegno civile da sempre dimostrato». Il ciclo comincia mercoledì 4 marzo e andrà avanti fino al 3 dicembre, data dell’ultimo appuntamento. Di particolare rilievo il primo incontro a cui prenderanno parte il capo della Procura di Foggia Ludovico Vaccaro, il rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone e il direttore del dipartimento di Giurisprudenza Donatella Curtotti.

Di seguito l’intero programma.

LUDOVICO VACCARO Il contrasto giudiziario alla criminalità. L’ufficio del pubblico ministero: compiti, funzioni e organizzazioni. (4 marzo 2020, ore 10,30 – Aula magna dipartimento di Giurisprudenza, largo Giovanni Paolo II, 1 – Foggia).

GIANDOMENICO SALCUNI, MASSIMO LUCIANETTI, EUGENIO ZANIBONI Capitanata criminale e l’anelito alla legalità. (16 marzo 2020 – Dipartimento di Giurisprudenza, aula e ora in corso di definizione).

FIAMMETTA FANIZZA La transazionalità delle agromafie. (18 marzo 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

GABRIELE FATTORI, GIANDOMENICO SALCUNI Religione, radicalizzazione, prevenzione e integrazione. (8 aprile 2020 – Dipartimento di Giurisprudenza, aula e ora in corso di definizione).

GIOVANNA CELIA Psicologia della responsabilità. (14 aprile 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

GRAZIA TERRONE Il disagio giovanile e l’importanza della rete di supporto. (21 aprile 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

FABIO SANTERAMO Immigrazione, lavoro nero e agricoltura: aspetti etici ed economici. (28 aprile 2020 – Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, aula e ora in corso di definizione).

PATRIZIA RESTA, FRANCESCA SCIONTI Mafie e corruzioni. Smascherare la cultura dell’illegalità. (6 maggio 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

MARCO GALLI Interdittive antimafia e contratti della pubblica amministrazione. (8 maggio 2020 – Dipartimento di Economia, aula e ora in corso di definizione).

CARMEN PALERMO Sicurezza alimentare: metodi di analisi e controlli. (13 maggio 2020 – Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, , aula e ora in corso di definizione).

IRENE STRAZZERI Dal pathos all’ethos: la cultura femminile della legalità. (22 maggio 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

DANIELA DATO, ANNA GRAZIA LOPEZ Educatori contro la marginalità. Ripensare la formazione per il sociale. (21 settembre 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

ROSSELLA PALMIERI I mafiusi de la Vicaria: la mafia nella letteratura teatrale. (28 Settembre 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

CARMELA ROBUSTELLA Legalità del mercato del credito e usura. (2 ottobre 2020 – Dipartimento di Economia, aula e ora in corso di definizione).

LUCIA MONACIS Ludopatie e usura. (7 ottobre 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

AREA DI ARCHEOLOGIA E STORIA Patrimonio ferito. Criminalità, traffici illeciti e distruzione dei beni culturali in Daunia. (5 novembre 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

LEONARDO DI CARLO La mafia fra passato e presente. (12 novembre 2020 – Dipartimento di Giurisprudenza, aula e ora in corso di definizione).

FRANCESCO VIOLANTE Amedeo Feniello: Napoli 1343: le origini di un sistema criminale (Mondadori, 2015). (23 novembre 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione).

LUIGIA TRABACE Contraffazione dei farmaci: il nostro Paese è al sicuro? (1 dicembre 2020 – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, aula e ora in corso di definizione).

TOMMASO CASSANO Cannabis light e cannabis terapeutica: facciamo chiarezza. (3 dicembre 2020 – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, aula e ora in corso di definizione).