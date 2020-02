Videocamere digitali: quali caratteristiche guardare per scegliere il modello più adatto

Le videocamere digitali sono entrate nella fascia di mercato consumer verso la seconda metà degli anni ’80, dopo che la ditta giapponese Sony mise a punto il sistema D1, la prima tecnologia di videoregistrazione digitale professionale di ampio utilizzo. I primi esemplari, però, erano progettati come unità dock, e cioè composte da un modulo telecamera accoppiato a un modulo videoregistratore portatile, i quali potevano essere indipendentemente rimossi e sostituiti con moduli aggiornati.

Dal momento che i supporti di registrazione erano rappresentati dai nastri magnetici, inoltre, un’altra caratteristica tipica delle prime videocamere digitali era quella di essere abbastanza pesanti e ingombranti. Gli esemplari attualmente in commercio, invece, sono di gran lunga più compatti e maneggevoli, soprattutto grazie ai nuovi supporti di memoria Smart Drive e alla miniaturizzazione dell’elettronica. Sul mercato sono disponibili numerosi modelli che si diversificano non soltanto per il prezzo e le dimensioni, ma soprattutto per le caratteristiche possedute, le quali sono determinanti per il tipo di prestazioni offerte, e di conseguenza per le possibili applicazioni.

La registrazione è digitale

La videocamera digitale Full HD, indipendentemente dalla ditta produttrice, occupa ovviamente la fetta di mercato più ampia; le ragioni alla base del suo successo risiedono sia nel prezzo, che è di gran lunga più accessibile rispetto a quello delle videocamere digitali 4K, sia nelle caratteristiche di estrema versatilità, che permettono loro di affrontare le più svariate circostanze d’uso.

La videocamera Full HD, infatti, è molto richiesta proprio perché possiede caratteristiche che riescono a soddisfare sia l’utente dilettante, che la usa soltanto durante i viaggi e le occasioni speciali, sia l’amatore che ne fa un uso più articolato e complesso, e che trova piacere nello sperimentare realizzando video dagli stili diversi.

Un classico esempio di videocamere digitali Full HD sono le Canon Legria: estremamente compatte, leggere, maneggevoli e per di più caratterizzate da un’ottima qualità video; in commercio, però, si possono facilmente trovare dei modelli prodotti da altre marche che possiedono una qualità analoga, e in alcuni casi addirittura superiore.

Tra le videocamere con risoluzione Full HD appartenenti alla categoria amatoriale, infatti, si distinguono soprattutto le Sony Handycam, alcune delle quali montano obiettivi di altissima qualità prodotti dalla ditta tedesca Carl Zeiss, e alcuni modelli prodotti dalla ditta Panasonic, che sono invece caratterizzati dagli eccellenti obiettivi Dicomar di produzione Leica. C

oloro che sono intenzionati ad acquistare una videocamera digitale infatti, a prescindere dal modello e dalla categoria di appartenenza, devono fare caso a tre elementi che incidono notevolmente sulla resa qualitativa: l’obiettivo, il sensore e il processore delle immagini.

Entriamo nel dettaglio

Da un punto di vista puramente tecnico, il sensore montato sulle videocamere digitali viene definito “miope” a causa delle dimensioni ridotte della superficie, che arriva a poco più di 4 millimetri nei modelli amatoriali e a 17 millimetri circa in quelli professionali. Questo però non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda la resa qualitativa perché il processore d’immagine, grazie alla tecnologia del pixel shifting, è in grado di elaborare i segnali video acquisiti dal sensore e portarli a una risoluzione maggiore rispetto a quella effettivamente catturata.

Quello su cui bisogna fare chiarezza, invece, è il requisito relativo ai megapixel del sensore; la maggior parte degli acquirenti di fascia consumer, infatti, sono convinti che la qualità delle immagini di una videocamera dipenda dal numero di megapixel del sensore, quando in realtà non è assolutamente vero.

Megapixel

I megapixel indicati sulle videocamere digitali, infatti, incidono sulla qualità dell’immagine solo ed esclusivamente quando sono utilizzate in modalità fotocamera; per quanto riguarda lo standard video digitale, invece, questo non supera gli 0,4 megapixel.

Potrebbe stupirvi, per esempio, sapere che i sensori montati sulle videocamere professionali ad alta definizione, il cui costo supera i 40.000 euro, possiedono sensori con una risoluzione di poco superiore a 1 megapixel; le videocamere di fascia consumer invece, il cui costo oscilla tra i 400 e i 600 euro, possiedono sensori che non superano i 3 megapixel. Appare quindi chiaro che la differenza nella resa qualitativa delle immagini non è certo legata alla risoluzione in pixel del sensore.

Alla luce di quanto abbiamo appena detto, quindi, per scegliere una buona videocamera digitale Full HD che possa soddisfare le proprie esigenze, di qualsiasi tipo siano, bisogna individuare la corretta combinazione dei tre elementi: il sensore, un buon processore d’immagine e un obiettivo in grado di consentire il passaggio della maggior quantità di luce possibile con il minor tasso di distorsioni e aberrazioni, che è fondamentale per garantire una buona qualità video.

Tornando ai diversi modelli in commercio, quindi, è ovvio che quelli dotati di obiettivi Zeiss e Leica, siano in grado di offrire prestazioni nettamente superiori a quelli che montano obiettivi generici, a prescindere dalla gamma di lunghezze focali e dal fattore di ingrandimento dello zoom.