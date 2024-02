A San Severo si tenta il campo largo con Masucci, centrodestra ancora in cerca di unità. Civici interlocutori - COMBO da sx in senso orario: Fanelli, Giuliani, Colangelo, Angelo Masucci

Interlocuzioni tra candidati, movimenti e partiti nella città dei campanili proseguono senza sosta, sebbene, a distanza di quattro mesi esatti dalle prossime elezioni amministrative, tutto sembra tacere rispetto a nomi di candidati univoci.

Si rincorrono le voci circa la convergenza sul nome di Angelo Masucci, quale candidato in pectore del centro sinistra.

L’avvocato sanseverese avrebbe ricevuto anche l’approvazione di una vasta area di partiti e dell’uscente primo cittadino Francesco Miglio, che proprio su queste colonne aveva espresso la propria ammirazione per Masucci.

A sostegno del candidato Sindaco ci sarebbero i Damoniani, gli esponenti della giunta Miglio, Angelo e Napoleone Cera, i socialisti ed il gruppo Bocola.

Pertanto oltre al Partito Democratico, l’avvocato scenderebbe in campo anche con i simboli di CON, del PSI, di Sinistra Italiana, Liberi e Forti, San Severo Democratica, Tempi Nuovi, Movimento POP e Liberaldemocratici Italiani.

“Masucci non mi dispiacerebbe vederlo seduto al mio posto”, aveva dichiarato qualche settimana fa a Stato Quotidiano, l’attuale Sindaco di San Severo.

Secondo Roberto Fanelli, volto storico della politica nella città dei campanili ci sarebbe un gran fermento tanto a destra, quanto a sinistra, e perfino tra i tanti movimenti civici, uno su tutti quello di Alternativa Civica che fa capo a Lydia Colangelo, in corsa verso il palazzo, tutti pronti a giocarsi la carta della corsa verso Palazzo Celestini.

“In città c’è molto fermento -sostiene a SQ il professionista sanseverese – in area di centro destra, ma il nome del futuro candidato ancora non emerge. Da quel che appare, sembra che nessuno voglia fare un passo indietro.

E’ una guerra di tutti contro tutti, ognuno intende emergere, anche a discapito degli altri compagni di partito. Evidentemente il risultato della scorsa tornata elettorale non ha insegnato nulla – dichiara -. Non si è ancora compresa la necessità di mettere al di sopra di tutto il bene della città. Si sta rischiando di favorire ancora il centro sinistra, così come è avvenuto cinque anni fa.

D’altra parte, gli accordi sono stati presi e l’obiettivo è stato in parte raggiunto. Il centro sinistra ha chiuso le trattative, proponendo il nome di Masucci”, ha continuato l’oculista.

Sulla stessa lunghezza d’onda potrebbero trovarsi anche i pentastellati sanseveresi, pronti a tentare la formula del campo largo, già sperimentata nel capoluogo, auspice – secondo quanto riferisce a Stato Quotidiano Fanelli – l’on. Carla Giuliano, sostenitrice dell’avvocato. Un progetto di emulazione molto simile a quanto avvenuto a Foggia anche per ciò che concerne l’attivismo sulla scelta del nome del candidato Sindaco, rispetto al silente Pd.

Nel capoluogo la scelta ricaduta su Maria Ida Episcopo, è apparsa infatti essere tutta di matrice pentastellata.

“Gli attivisti del MoV5Stelle erano inizialmente a latere circa l’opzione Masucci – dichiara Fanelli -. Ma con molta probabilità dentro a questa operazione di convergenza sulla figura dell’avvocato ci saranno anche loro. Penso che alla luce del successo ottenuto da Conte alle regionali della Sardegna, si voglia raggiungere una compattezza mirante alla vittoria, seppur avendo come alleato il Partito Democratico”.

Intanto in città dallo scorso luglio, è presente anche il Gruppo Territoriale del Movimento 5Stelle, secondo il taglio di “partitizzazione” impresso al progetto politico del movimento da Giuseppe Conte.

Risale tuttavia a qualche giorno fa un comunicato diramato dal gruppo dei pentastellati sanseveresi pronti a prendere le distanze sull’operazione campo largo e dall’alleanza con il Pd.

Defilata potrebbe essere per il momento, invece, la posizione di Anna Paola Giuliani a questa tornata elettorale nella sua città natia.

Dopo l’esperienza politica dei due mandati da assessore alle attività culturali della città di Foggia, la figlia di Giuliano Giuliani, già Sindaco di San Severo, potrebbe opzionare un gioco di tattica e di attesa.

Quanto a Fanelli, come già ribadito su queste colonne, l’oculista sanseverese sarebbe pronto anch’egli a giocare una partita che sembra avere molti giocatori ma al momento pochi attaccanti.

“Il nostro è un gruppo abbastanza forte – sostiene – con qualche lista in più potremmo proporre le nostre istanze nei tavoli opportuni. Il nostro sarà un movimento civico e come tale, non è legato a niente e a nessuno”, conclude, rimarcando e rivendicando un’autonomia di fondo.