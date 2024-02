Foggia. “Arrivano le nomine al manuale Cencelli, ma senza le competenze annunciate. Il rischio di ricorsi alla giustizia amministrativa è imminente. È stato aperto il concorso ‘poltronissima’ con molte aspettative da parte degli aspiranti, spesso legati a conoscenze personali”.

Così in una nota il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia.

“Le indiscrezioni sulle nomine che la sindaca Episcopo sta per effettuare per la ricomposizione dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dell’Ente sono state riportate dagli organi di stampa e confermate da consiglieri comunali di maggioranza. Tuttavia, alcuni di loro esprimono insoddisfazione per il metodo adottato dalla Sindaca, che sembra riflettere una spartizione di incarichi poco trasparente, seguendo le critiche alle metodologie del manuale Cencelli.

Si ipotizza una marcia indietro da parte della Sindaca, considerando che sembra non rispettare gli annunci precedenti su incarichi di alto profilo. La decisione di riaprire i termini di partecipazione al bando per i nuovi membri dei Consigli di Amministrazione solleva dubbi, specialmente quando già esisteva una graduatoria utilizzabile. Si sospetta che ciò possa essere legato alla volontà di favorire aspiranti legati alla nuova maggioranza in Consiglio Comunale.

La Sindaca sembra intenzionata a confermare il regolamento approvato dai Commissari riguardo alle competenze necessarie, ma ciò sembra in contrasto con le nomine che non sembrano rispecchiarle. Questo solleva preoccupazioni sulla gestione delle società partecipate e sulla nomina di ex amministratori responsabili di fallimenti aziendali.

L’ipotizzato allargamento dei membri dei Consigli di Amministrazione da tre a cinque componenti è visto come una mossa partitica piuttosto che amministrativa. Questa “Poltronissima” solleva perplessità, poiché sembra rispondere più alle richieste dei partiti di maggioranza che alle reali esigenze delle società partecipate. Tale decisione, se confermata, potrebbe essere considerata una pratica amministrativa scorretta e controproducente”.

Il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia esprime la preoccupazione che, oltre alle pratiche partitiche, possano emergere pratiche illegali, portando a ricorsi. Si evidenziano possibili violazioni del TUEL, e si avverte che il Centrodestra non esiterà a far presente eventuali reati amministrativi o penali agli organi competenti della giustizia amministrativa. Il gruppo rimane vigile affinché si ponga un freno a questa situazione di anormalità. (nota stampa).