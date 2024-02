Apricena, 29 febbraio 2024 – L’Amministrazione Comunale di Apricena ha riaffermato la sua opposizione al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento di fanghi biologici. Questo pronunciamento è emerso chiaramente attraverso l’emanazione di una delibera di consiglio comunale datata 22 febbraio 2024, approvata solo dalla maggioranza al potere.

La Giunta Comunale, nella seduta odierna, ha preso ulteriori misure conferendo un incarico legale di notevole importanza al Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, un avvocato amministrativista di rinomata fama a livello nazionale. L’obiettivo dell’incarico è chiaramente delineato: contrastare in tutti i modi possibili la realizzazione dell’impianto.

Questo passo coraggioso è la diretta risposta dell’Amministrazione Comunale alle molteplici voci contrarie che si sono levate a favore del progetto. In un periodo in cui la questione ambientale è sempre più centrale, l’attenzione della comunità è stata attirata sulla potenziale minaccia rappresentata dalla proposta di trattamento di fanghi biologici.

Il sindaco ha ribadito con forza, attraverso ben quattro occasioni tra delibere di giunta e consiglio, la netta contrarietà a questa iniziativa, definendola incompatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio. Il progetto, sostenuto solo dalla maggioranza consiliare, sembra suscitare preoccupazione tra i membri dell’Amministrazione Comunale, che vedono in esso una minaccia al benessere e alla prosperità della comunità.

L’Amministrazione Comunale ha chiarito che non si farà coinvolgere in una polemica politica artificiale scatenata dalle opposizioni. Al contrario, invita i cittadini e i comitati liberi da condizionamenti politici sterili a unirsi nella battaglia contro l’impianto, supportando le azioni legali intraprese per la difesa e la valorizzazione del territorio.

Il messaggio dell’Amministrazione è chiaro e senza compromessi: #Noaifanghi e #Noallepolemiche. Apricena è chiamata a difendere il proprio futuro, a preservare il suo ambiente e a sostenere l’Amministrazione Comunale nella tutela degli interessi della comunità. La fiducia dei cittadini è richiesta, come sempre, per guidare la lotta contro ciò che viene considerato dannoso per il benessere di Apricena.

In questo momento cruciale, l’Amministrazione Comunale affronta la sfida con fermezza, determinata a difendere i valori che ritiene essenziali per il progresso sostenibile e il benessere della comunità apricenese.