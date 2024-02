L’importanza della doppietta del giocatore più giovane in campo si rivelerà solo alla fine della stagione, quando il Manfredonia conoscerà il risultato della sua esperienza nel campionato di Serie D, debuttando come matricola.

Al momento, però, Daniele Balba, nato nel 2006, ha guadagnato meritatamente un posto in prima pagina. È stato lui a decidere il derby contro il Gallipoli, una partita cruciale per la lotta alla salvezza giocata al “Miramare”. Balba è l’autore della doppietta che ha consentito al Manfredonia di raggiungere i 32 punti in classifica dopo 24 giornate.

Reduce dall’esperienza con la Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, Balba si è messo a disposizione dell’allenatore. Lanciato in campo da Cinque all’inizio della ripresa, il gioiellino del Donia ha risposto in modo positivo.

La vittoria contro il Gallipoli è stata speciale per Balba e per il Donia, festeggiata finalmente insieme ai propri sostenitori al “Miramare”.

Il percorso verso la salvezza è ancora lungo, ma ora sembra meno insidioso rispetto al passato. Domenica si prospetta un altro scontro diretto: al “Puttilli”, a partire dalle ore 15, contro un Barletta che ha mostrato segni evidenti di ripresa nelle ultime settimane.

