Foggia. "Gesù appare nei pressi del Centro commerciale e blocca il traffico"

di Monica Sales

Foggia, 29 2 2024 – “Nei poveri e nei sofferenti c’è Gesù”: in questo modo padre Pio da Pietrelcina il Massimo della Chiesa di tutti i tempi si esprimeva per raccontare la sua persona “Io e Gesù siamo la stessa Persona”, ognuno di noi è Figlio di Dio, ma nei sofferenti e nei poveri c’è la Verità.

La mattinata al Centro commerciale cittadino è stato turbato dalla presenza di un cittadino dell’Africa che vicino al semaforo sotto la pioggia a piedi nudi chiedeva l’elemosina. Il traffico sul posto si è bloccato, molti si sono fermati per prestare soccorso all’uomo che tremava, considerato anche il freddo che stamani attanagliava assieme alla pioggia incessante.

Un uomo a bordo di una Mercedes, che chiameremo senza sarcasmo: “il Cireneo moderno” un uomo serio e pratico che si è fermato ha donato un ombrello al giovane uomo povero e sofferente, altri hanno dato del denaro…altri hanno detto: “Lui è Gesù…in croce soffre”. E qualcuno si ferma su se stesso sugli sprechi alimentari che compie ogni giorno, altri mormorano: “è la recita e il copione per far cassa…”.

Si ma a piedi scalzi al freddo e sotto la pioggia, per far cassa si finisce anche l’ospedale o al cimitero.

Gli abitanti dell’Africa abituati a 50° all’ombra, quando stanno al freddo e al gelo soffrono di più degli italiani il dominio atmosferico. C’è chi stamattina ha pianto, chi ha riflettuto, chi inerme non ha potuto far niente se non criticare, oppure dispiacersi della condizione che vivono gli extracomunitari: i più forti si sfruttano nei campi per pagare a poche lire il loro lavoro a favore poi del consumatore finale, altri quelli più deboli…finiscono per strada sotto la pioggia al freddo scalzi come Gesù.

“Meglio che morire di fame sotto il sole in Africa!”. Dice Leopoldo C. medico condotto dell’800 in visita nella nostra epoca.