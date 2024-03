Manfredonia. Giuliana Capursi, una giovane mamma di 35 anni proveniente da Manfredonia, è stata la protagonista della puntata del 29 Febbraio 2024 del noto format televisivo “Avanti un Altro“, condotto dal duo iconico Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La trasmissione è andata in onda alle ore 18:45 su Canale 5.

La laureanda in scienze gastronomiche ha intrapreso la sfida del pidigozzo, partecipando inaspettatamente ai provini del programma. Il suo ingresso agli studi Mediaset è stato frutto del caso, accompagnando un’amica che, a differenza di Giuliana, non è stata selezionata. Questo ha offerto a Capursi il privilegio di competere per il montepremi in palio.

“L’importante è partecipare“, afferma la giovane mamma sipontina, sottolineando che l’esperienza è stata indimenticabile. Giuliana è orgogliosa di aver rappresentato la sua amata Manfredonia e il suo adorato Gargano sul palco di Canale 5. “Ho portato un po’ della mia terra in questo contesto nazionale”, dichiara entusiasta.