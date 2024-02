Top RentSrl è un’azienda guidata dall’esperto imprenditore Riccardo Biolo, di cui fanno parte quattro brand distintivi: Affitto Pro, Homstudent, Unico Immobiliare e Italstay. Questi prestigiosi marchi rappresentano quattro esperienze distinte, concepite per fornire una risposta precisa ed efficace alle mutevoli esigenze di un mercato sempre più orientato verso l’alta qualità dell’offerta.

Ultima sua creazione è Unico Immobiliare che emerge nel panorama delle agenzie immobiliari grazie ad un approccio su misura, davvero innovativo. Infatti, consente ai propri clienti di selezionare la provvigione da versare. Nei dettagli, si tratta di un sistema che permette di vendere, senza ribassi, il proprio immobile in meno di 150 giorni, offrendo pacchetti su misura e contrastando l’approccio tipico delle tradizionali agenzie.

Affitto Pro: il servizio completo e personalizzato che rivoluziona il mondo delle locazioni

Affitto Pro, frutto di un’esperienza decennale nel mercato delle locazioni residenziali, studentesche e a breve termine, ha l’obiettivo di assicurare agli investitori rendimenti elevati, riducendo al minimo il rischio di morosità e i problemi ad esso correlati.Oggi infatti, oltre un proprietario su due, ha problemi nell’incasso degli affitti dal proprio inquilino.

Affitto Pro si distingue per il suo servizio completo e personalizzato, che copre l’intero processo di investimento immobiliare, dalla selezione degli immobili alla loro progettazione, ristrutturazione e gestione complessiva. Questo approccio consente agli investitori di trasformare facilmente il loro capitale in proprietà redditizie, semplificando notevolmente il processo di investimento.

Uno dei fattori che ha contribuito al successo di Affitto Pro è l’abilità nell’incrementare i rendimenti, puntando a risultati del 7-8% o più, attraverso affitti brevi, per lavoratori o per studenti, superando i tradizionali ritorni del 3-4% e riducendo i rischi derivanti dalle locazioni a lungo termine. Si tratta di un modello particolarmente vantaggioso, soprattutto per piccoli e medi investitori che cercano di ridurre il rischio di insolvenza, e vogliono puntare sul settore delle locazioni in forte espansione.

Con un unico punto di contatto, Affitto Pro elimina la complessità di dover interagire con diverse figure professionali, rendendo il processo di investimento più semplice e diretto. Così, gli investitori possono beneficiare dei vantaggi derivanti dagli investimenti ricercati, sulla base delle loro specifiche richieste.

Oggi, il brand è già presente in 6 città ma ha l’obiettivo di espandersi a 12 entro la fine del prossimo anno, puntando a città come Milano, Roma e Bologna.Affitto Pro dimostra così una rapida crescita e un’accoglienza positiva del suo modello di business nel mercato. Gestendo circa 400 contratti di locazione all’anno, conferma la fiducia e la solidità acquisite nel settore.

Alla base del progetto Affitto Pro e alla guida di Top RentSrl, nonché del gruppo Safebox, vi è Riccardo Biolo. Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale all’Università di Padova, conseguita nel 2004, ha intrapreso una carriera professionale ricca di esperienze.

In questo modo, ha potuto dare forma ad un metodo efficace e collaudato per la gestione di un ampio numero di unità abitative nel Nord Italia, più di 400. La sua visione innovativa e le sue intuizioni hanno portato alla creazione di un modello di business che ridefinisce le regole del mercato immobiliare, con un approccio che coniuga con successo innovazione, efficienza e un forte orientamento verso le esigenze del cliente.