Foggia. Nel menù del Policlinico Riuniti di Foggia, si sono verificate scene inquietanti, immortalate in un servizio del telegiornale di Telefoggia. In particolare, gli alimenti serviti ai pazienti contenevano insetti, un fatto che ha sollevato diverse questioni sulla sicurezza alimentare all’interno dell’ospedale.

Le immagini degli insetti presenti nei piatti hanno suscitato un’immediata reazione, portando l’istituto Zooprofilattico di via Manfredonia ad analizzare dettagliatamente gli ospiti indesiderati. Gli esperti di entomologia hanno concluso che si trattava di larve di mosche, informazione che è stata prontamente condivisa con la dirigenza ospedaliera.

In seguito a questa scoperta, sono già in corso ulteriori verifiche sul cibo somministrato ai pazienti, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti all’interno dell’ospedale. Sebbene la situazione sia spiacevole, stando alle rassicurazioni dell’Istituto Zooprofilattico, si tratterebbe di un episodio sporadico e non comporterebbe rischi per la salute dei degenti.