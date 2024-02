Manfredonia. “La questione dei parcheggi a pagamento a Manfredonia continua a rappresentare una fonte di preoccupazione per i cittadini, che vedono persistere problemi senza soluzioni all’orizzonte nell’ambito di questo servizio”.

“Non solo i dati relativi agli incassi, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale N. 130 del 30/06/2022, non sono stati divulgati come promesso, ma dopo la caduta dell’Amministrazione Rotice pare esserci stato un cambio societario con modifiche tariffarie senza alcun avviso ufficiale alla cittadinanza”.