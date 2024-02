Monte Sant'Angelo. Antonio Cantiere deposito - discarica e danni ai Commercianti del Centro Storico

Monte Sant’Angelo. Il centro storico di Monte Sant’Angelo, nella zona del castello, è attualmente “teatro di una situazione critica legata a cantieri apparentemente interminabili“, che stanno causando notevoli danni alle attività commerciali e ai residenti della zona. Questi lavori, seppur giustificati dalle necessità amministrative, sono oggetto di preoccupazione da parte degli operatori economici locali, che vedono nelle attività edilizie una minaccia alla vivibilità e alla prosperità della comunità.

La denuncia a StatoQuotidiano.it è del sig. Antonio Silvestri.

Il cuore storico della città, frequentato ogni anno da migliaia di turisti, è ora dominato da cantieri che, anziché essere un segno di sviluppo, sembrano perpetuare uno stato di stallo. Gli amministratori comunali, invece di garantire la sicurezza e la rapidità dei lavori, sembrano concentrarsi su iniziative di propaganda, come ad esempio la candidatura di Monte Sant’Angelo come capitale della Puglia nel 2024, senza risolvere i problemi più immediati e concreti sul territorio”.

“La mancanza di una gestione efficiente dei cantieri e la prolungata durata delle opere stanno provocando danni economici considerevoli alle attività commerciali presenti nella zona. I commercianti lamentano una significativa diminuzione della clientela a causa della difficile accessibilità dovuta ai lavori in corso, con la conseguente perdita di introiti che mette a rischio la sostenibilità delle loro attività“.

Nonostante le rassicurazioni sulla sicurezza dei cantieri, emergono “preoccupazioni riguardo alle misure adottate per minimizzare il disagio per i residenti e i commercianti. La questione diventa ancor più delicata considerando la posizione centrale del quartiere coinvolto, frequentato da turisti che contribuiscono in modo significativo all’economia locale”.

La scelta di propagandare iniziative come la candidatura a capitale della Puglia nel 2024, “anziché risolvere i problemi pratici a livello locale, solleva dubbi sulla priorità dell’amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo. La necessità di bilanciare gli interessi della comunità con progetti ambiziosi deve essere valutata attentamente per evitare danni irreversibili al tessuto sociale ed economico della città”.