Paul Pogba è stato ufficialmente squalificato per quattro anni a seguito di accuse di doping. Il verdetto è stato emesso dal Tribunale Nazionale antidoping, rispondendo alla richiesta avanzata dalla Procura. La sospensione riguarda il centrocampista francese, trovato positivo al Dhea durante i controlli successivi alla partita Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. Un dettaglio cruciale è emerso: Pogba non era sceso in campo, assistendo alla partita solo dalla panchina, evitando così danni ulteriori alla sua squadra.

Le contro-analisi successive hanno confermato i risultati iniziali, rilevando tracce di testosterone che hanno aggravato la situazione di Pogba. Per il giocatore di 31 anni, che compirà gli anni il 15 marzo, la sentenza rappresenta una mazzata significativa per la sua carriera, considerando il prolungato periodo di sospensione previsto dal provvedimento, compresa la sospensione già scontata.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda, è possibile consultare l’articolo completo su Fanpage.