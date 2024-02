Riuniti di Foggia, "Fuori del coro" replica a Pasqualone: "Immagini parlano da sole"

FOGGIA – “Le immagini trasmesse ieri sera da Fuori dal coro, con inchiesta in esclusiva realizzata dall’inviata Raffaella Regoli, sui padiglioni nuovi e vecchi degli ospedali Riuniti di Foggia parlano da sole.

Il direttore generale Pasqualone dovrebbe dare spiegazioni alle persone che aspettavano su una barella da quasi 24 ore per essere curate e dovrebbe spiegare perché persino gli operatori sanitari si vergognano e chiedono scusa per il servizio offerto, pessimo non certo per colpa loro.

In particolare:

1) Perché un pronto soccorso nuovo, aperto da un anno e mezzo, è ridotto così? Perché l’accettazione, cioè il triage, viene fatta addirittura in una specie di sgabuzzino al’ingresso delle ambulanze?

2) Come è possibile che bambini attendano fuori dall’edificio per più di due ore, compresa una piccola di 3 anni con la febbre a 40?

3) Perché i malati vengono portati dal nuovo ospedale per essere operati nel vecchio, sporco e fatiscente?

4) Ma soprattutto, perché non sono entrate in funzione tutte quante le 8 sale operatorie nuove, costate oltre 2 milioni di euro, soldi pubblici, e finite sotto la lente della magistratura?”

Lo riporta sui social la pagina del programma di Rete4 “Fuori dal coro” in risposta alle dichiarazioni del direttore generale dei Riuniti.