Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. “Ieri è stata effettuata una nuova commissione provinciale per l’agibilità del Miramare.

Questa Commissione è stata effettuata con un sopralluogo presso l’impianto. Tutti i lavori richiesti sono stati eseguiti da parte della società.

Trattandosi di un impianto sportivo presente da tanti anni, e che non ha mai avuto l’agibilità, con spirito di collaborazione comune, si è deciso di risolvere con questi piccoli interventi da fare con aggiornamento alla prossima settimana per verificare l’effettività realizzazione degli stessi. In serie D le regole sono molto più restrittive, fondamentale la sicurezza tanto dei tesserati quanto del pubblico presente”.

Così il dg del Manfredonia, Antonio Varraso, in merito all’annosa questione del Miramare.