POTENZA – Un funzionario della Regione Campania è attualmente agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura distrettuale antimafia di Potenza. Tale indagine ha portato alla scoperta di un illecito traffico di rifiuti tra l’Italia e la Tunisia, che nel 2020 ha causato l’importazione di 7.891 tonnellate di rifiuti in 70 container nel Paese nordafricano.

Le indagini hanno rivelato che il funzionario in questione (con un altro funzionario sotto indagine) ha commesso “omissioni e condotte ritenute, a livello di gravità indiziaria, un consapevole contributo all’illecito traffico di rifiuti”. Nell’ambito di questa inchiesta sono coinvolti anche intermediari, imprenditori, titolari di aziende di trattamento-recupero, società di intermediazione e funzionari pubblici. I reati ipotizzati includono traffico illecito di rifiuti, fittizia intermediazione di beni, gestione illecita di rifiuti, realizzazione di discarica abusiva e frode nelle pubbliche forniture.

In pratica, il traffico di rifiuti ha portato all’incendio, all’abbandono o all’interramento dei rifiuti in Africa. Questa operazione si basava su un contratto firmato il 30 settembre 2019 a Polla (Salerno) tra una società campana e una tunisina, coinvolgendo anche due ditte di intermediazione, una con sede a Soverato (Catanzaro) e l’altra in Tunisia.

Il trasferimento dei rifiuti ha avuto inizio via nave attraverso il porto di Salerno, ma un reportage di un’emittente televisiva tunisina sull’importazione dei rifiuti ha scatenato un’inchiesta che ha portato a vari arresti e al blocco dei rifiuti. In Italia, le indagini dei Carabinieri hanno rivelato l’esistenza di “un complesso sistema attraverso cui è stato organizzato un ingente traffico illecito di rifiuti”, agevolato anche da due autorizzazioni rilasciate da un ufficio di Salerno della Regione Campania, per le quali sono indagati i due funzionari regionali.

L’impianto tunisino che ha ricevuto le tonnellate di rifiuti è stato colpito da un incendio che ha distrutto “buona parte” della merce. In base a un accordo di cooperazione tra Tunisia e Regione Campania, i container con i rifiuti sono stati riportati in Italia. I consulenti incaricati di esaminare i rifiuti hanno constatato “la non corrispondenza della qualità dei rifiuti in sequestro al codice di riferimento dichiarato dall’esportatore”.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.