Manfredonia. Il Comparto Ca1 di Manfredonia, precisamente nelle vie Martiri delle Foibe, Antonio Ferrara e Anfiteatro Romano, è attualmente caratterizzato da un preoccupante scenario di degrado a causa dell’abbandono indiscriminato di rifiuti domestici di vario genere. I marciapiedi sono diventati impraticabili a causa di piante e degli escrementi degli animali domestici.

Come segnalato a StatoQuotidiao.it.: “questa situazione mette in evidenza gravi negligenze da parte dei cittadini, del Comune, dell’Azienda Servizi Ecologici (Ase) e della Polizia Municipale. Nonostante queste strade siano frequentate da tutti, un segno tangibile delle carenze presenti è rappresentato da una cabina doccia abbandonata sulla pista ciclabile dal mese di dicembre”.

“È particolarmente sconcertante considerare che, nonostante gli abitanti di questa zona paghino regolarmente la tassa sui rifiuti, come avviene nel centro della città, la situazione di degrado persista. La presenza di rifiuti non adeguatamente smaltiti e la mancanza di interventi per il decoro urbano evidenziano la necessità di un immediato coinvolgimento e coordinamento tra i residenti, le istituzioni locali e gli enti preposti al mantenimento dell’igiene pubblica”.

