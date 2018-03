Mattinata, un Piano comunale delle coste

Di:



Comune di Mattinata intende dotarsi del Piano comunale delle coste, in linea con il Piano regolatore delle coste approvato con la delibera della Giunta regionale del 13 ottobre 2011.



La giunta Prencipe ha pertanto affidato al responsabile dell’Ufficio tecnici comunale, settore lavori pubblici e demanio marittimo, il programma – obiettivo d predisporre tutti gli atti necessari all’elaborazione del Piano comunale delle coste e dei relativi “strati informativi”.



Il Comune deve elaborare e trasmettere alla Regione i seguenti “strati informativi”; dalla ricognizione fisico – giuridica del demanio marittimo alla suddivisione della costa in unità e sub-unità fisiografiche, alla classificazione normativa, alla zonizzazione della fascia demaniale marittima, alla individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali delle aree sottoposte a vincoli territoriali.



Quindi si farà la classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfotipologici, la caratterizzazione dei cordoni dunari, l’individuazione delle opere di difesa e porti, la rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima (aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall’ambito della pianificazione comunale), con l’individuazione delle opere di urbanizzazione.





