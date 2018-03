Ingegneria nei locali del B.Pascal, studenti contestano Provincia (Ftgallery)

Di:

Foggia – “BENE Ingegneria a Foggia ma si risparmino i locali del Blaise Pascal“. Un’ondata di giovani si è riversata stamani davanti alla Provincia di Foggia per protestare contro il possibile ridimensionamento dello storico istituto Tecnico Commerciale. Gli studenti sono partiti stamani da via Napoli, accompagnati dai loro Professori e dal Dirigente Scolastico per recarsi in corteo a Piazza XX Settembre.

Cori da stadio, echeggianti per tutta la piazza, chiedono di “non murare la palazzina” e di “non toccare la scuola” attirando l’attenzione della gente e degli impiegati provinciali. In seguito l’incontro con il commissario della Provincia Fabio Costantini, che non ha mancato di definire questo tipo di manifestazioni come una “guazzaglia insopportabile”. Resta il dubbio se il Commissario Costantini avrebbe mai invitato gli studenti se gli stessi non avessero inscenato una pubblica protesta. Questo ricordando come in precedenza l’invito non sarebbe stato accetato.

La questione si è risolta con un “tavolo tecnico” al quale si sono riuniti il Preside, la Professoressa Strippoli, il segretario, il personale ata, il Professor Rotunno, un rappresentante amministrativo, la rappresentante d’istituto Simona, oltre a un tecnico provinciale. In conclusione presa in considerazione la disponibilità di 10 aule perché “altre soluzioni non ci sarebbero in quanto altre scuole superiori necessitano di aule quali il Volta e l’Alberghiero”.

E il Masi che possiede classi libere? “Quelle dovrebbero andare al nuovo indirizzo del Liceo Polivalente “C. Poerio”, vale a dire quello musicale per la necessità di stanze idonee ad esercitarsi con gli strumenti musicali. Già è stato stanziato un finanziamento di 250000 euro a riguardo”.

Ma edifici piccoli come quelli del Poerio hanno sempre avuto bisogno di quello spazio in più che, tra l’atro, gli è oramai stato tolto: alla relativa succursale, infatti, ubicata di fronte al centro commerciale ipercoop, è stato posto l’R.S.S.A. il sorriso, una residenza socio-sanitaria. E i quattro palazzi vuoti situati proprio a via Napoli? Un reale mistero.

Da qui sembra che, invece di risolvere il problema esistente negli strutture superiori, elementari e medie per salvaguardare la sicurezza e soprattutto l’istruzione, fondamentale per formare il cittadino del domani, si pensi esclusivamente alle Università.

(a cura di Sonia Scarpiello-soniafg@hotmail.it)

