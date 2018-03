Basket. C Silver “Palascaloria riconquistato”

Di:

Manfredonia, 29 marzo 2018. Superato il Mola con una gara di cuore e orgoglio.In un campionato dove le delusioni hanno di gran lunga superato le aspettative arriva una vittoria che fa soprattutto morale. In termini di classifica ininfluente ma in termini di morale arriva come una manna dal cielo. Coach Ciociola parte con Ferraretti, Rubbera, Jonikas, Padalino e Vorzillo. Coach Alba risponde con Laudisa, Manchisi, Teofilo, Cordici e Sherman.

La gara parte con la tripla di Manchisi (16) alla quale Jonikas (27) risponde con un sottomano. In attacco per la Silac Manfredonia. Vorzillo (15p, 13r), è una spina nel fianco del Mola per via delle sue realizzazione nel pitturato. Nel primo periodo le squadre lavorano cercando di studiarsi, l’equilibrio si rompe a 20” dal termine, quando Virgilio (2) dell’Angel, non riesce a concretizzare il canestro del -2 e sull’ azione susseguente, Teofilo (11) realizza la tripla del + 7 a suon di sirena.Nella ripresa il copione non cambia. Il Mola è con il muso avanti per tutti i dieci minuti.

La bravura dei ragazzi sipontini è quella di non disunirsi. Rimangono attaccati al match grazie alle realizzazioni di Jonikas e alla gestione degli attacchi con Rubbera (11p, 9a, 10pr). Di Donna (7) e Sherman (14p, 13r) invece lavorano ai fianchi l’Angel.Il quarto vede Mola ancora avanti di 5, 35-40.Nell’ intervallo la panchina sipontina mette a posto qualche cosina a livello difensivo.

Al rientro in campo il parziale è di 7-0 per i locali, con il Mola costretto a chiamare time out per riordinare le idee. Il terzo periodo è un altalena di risultati, dopo il time out Padalino N. (14) realizza due tiri liberi portando il risultato sul 44-40. Manchisi, Cordici (9) ed Endzels (12) portano gli ospiti sul più tre 46-49, saranno in seguito Jonikas, Padalino e Rubbera a rispondere girando il match di nuovo verso l’Angel. 56-53 il risultato, con un parziale di 21-13 nel quarto.

L’Angel c’è, Padalino N. realizza due triple che abbatterebbero qualsiasi avversario. Coach Alba corre ai ripari inserendo Manchisi per Laudisa. Con i locali sul più 9, l’esterno molese sigla due triple con freddezza glaciale e riapre il match. Le certezze che Rubbera e compagni avevano costruito sembrano sgretolarsi grazie ad un Mola che alza i giri del proprio attacco. L’Angel non si scompone e le triple di Jonikas e Vorzillo tengono in vantaggio i locali. Manchisi e poi Teofilo impattano il punteggio a 2’:32”.

Emozionante il finale!

Al tiro in sospensione di Ferraretti risponde Cordici, 71-71. A 1’:06” su assist di Rubbera, Padalino realizza in sottomano siglando il 73-71.

Mola va in attacco, Laudisa sbaglia la tripla del sorpasso e nell’azione successiva Jonikas lo emula.

A 30” dal termine con Mola in attacco , Sherman subisce fallo e va in lunetta. Lo 0/2 del Lituano mantiene ancora avanti l’Angel. Il rimbalzo difensivo di Vorzillo è di vitale importanza. Nel difendere il pallone l’ala subisce fallo e in lunetta realizza 1/2 per il 74-71.

L’ultimo attacco del Mola si stampa sul ferro. VITTORIA !!!“Non è facile commentare questa gara – dichiara Gianpio Ciociola- avevo chiesto i due punti ai ragazzi per noi stessi. Stiamo lavorando in situazioni difficili con tanti under a darci una mano durante gli allenamenti, e tanti giocatori a giocare fuori ruolo. Mi spiace per Mola che con questa sconfitta dice addio ai play off, per noi vincere significava darci un segnale, scrollarsi di dosso le scorie di un mese davvero nero e ripartire con serenità.”

Dopo la pausa Pasquale,ultima giornata di regular season, appuntamento l’8 aprile a Francavilla ore 18:00.

TABELLINI

SILAC ANGEL MANFREDONIA 74 MOLA NEW BASKET 2012 71

Parziali: 15-22; 20-18; 21-13; 18-18

SILAC ANGEL MANFREDONIA: Virgilio 2, Ciociola (ne), Jonikas 27, Gramazio (ne), N. Padalino 14, Armillotta, Rubbera 11, Ferraretti 5, Fatone, Buonasorte (ne), Grasso (ne), Vorzillo 15.

Coach: G. Ciociola.

MOLA NEW BASKET 2012: Caradonna (ne), Negro (ne), Manchisi 16, Teofilo 11, Tanzi (ne), Fiore, Didonna 7, Sherman 14, Laudisa 2, Endzels 12, Cordici 9. Coach: Alba.

Arbitri: 1) Paradiso (Santeramo in Colle – Ba) 2) Procacci (Corato – Ba)

Area comunicazione SSD

basket Angel Manfredonia