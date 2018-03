Calcio, ancora una sconfitta per il Manfredonia

IMMAGINE SSD MANFREDONIA CALCIO (archivio)

Manfredonia, 29 marzo 2018. Un’altra sconfitta subita dal Manfredonia questo pomeriggio, nella gara contro l’Az Picerno, valida per la 29° giornata del campionato di serie d, girone h. Cronaca: Al 2° minuto del 2° tempo l’Az Picerno ha segnato la rete del match con Esposito Emmanuele. Analisi: gioco scarso del Manfredonia, buono dell’avversario. Discreto l’arbitraggio. Commento: Il Picerno ha giocato bene guadagnando 3 punti importantissimi; la squadra potrebbe riuscire ad affrontare i playoff. I sipontini non sono riusciti a concretizzare azioni degne di nota; dopo le vacanze pasquali affronteranno in trasferta lo Sporting Fulgor.

Formazioni:

Manfredonia: Grasso, Vatiero, De Giosa, Diomande, Esposito, Mazzei, Amendola, Martino, La Forgia, La Porta, Stoppiello.

All.: Mancano Lorenzo A Disposizione: Simone, Granatiero, Orlando, Rubino, Russo, Kebbeh, Rinaldi, Abbate, Tristano. Az Picerno: Ioime, Lolaico, Sinisgalli, Giordano, Cosentino, Franzese, Crucitti, Esposito Roberto, Morra, Esposito Emmanuele, Tedesco.

All.: Pasquale Arleo A Disposizione: Romaniello, Salcino, Agresta, Matinata, Romano, Langone, Caivano, La Gioia, Giardinetti. Arbitro: Baratta (Rossano Calabro)

