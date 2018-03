Consiglio San Severo, su tasse e servizi l’opposizione darà battaglia

Di:

San Severo. Non si chiude sotto i migliori auspici il rinvio della seduta di Consiglio comunale con soli sei consiglieri di opposizione presenti all’appello nella sala ‘Luigi Allegato’ di Palazzo di Città, quando si apprende della pesante intimidazione di cui è stata fatta oggetto l’abitazione dell’avvocato e consigliere comunale Luigi Damone. Tanti i messaggi di solidarietà e di sostegno giunti dall’Amministrazione comunale, dal Presidente regionale Michele Emiliano e dal mondo politico cittadino, provinciale e regionale.

“Il vile gesto nei confronti del collega– ha commentato la forzista Rosa Caposiena, sentita dopo la seduta riunita in prima convocazione insieme ai consiglieri Stefanetti del gruppo Fratelli d’Italia e ai civici Florio, Cantoro, Buca e Manzaro – colpisce non solo lui ma anche la famiglia. Mi addolora pensare allo stato d’animo di un uomo e padre che subisce queste situazioni avendole vissute in passato da figlia e – aggiunge – so quanto sia importante che la città si stringa intorno alla famiglia per manifestare una solidarietà piena ed incondizionata. Spero – conclude – che la magistratura faccia immediatamente luce sulla vicenda ed individui il responsabile”. Il sentimento comune segue una vicenda che mortifica e neutralizza ancora una volta il desiderio di normalità invocato da società civile, politica e istituzioni. Il clima di tensione e paura alimentato dalla forza d’intimidazione dell’episodio criminale, ha rischiato così di spostarsi e confondersi con le fibrillazioni politiche dirette al confronto fattivo e al dibattito su temi d’interesse civico in discussione questi giorni. Ben dieci sono infatti gli accapi all’ordine del giorno che domani, venerdì 30 marzo alle ore 10.30, verranno discussi a Palazzo celestini. Fronte caldo per le opposizioni, che annunciano battaglia su tasse e qualità dei servizi ritenuti inferiori rispetto ai costi, alle attese e alle promesse di mandato elettorale a guida Miglio.

Maggiore cautela e posizioni più morbide si registrano, invece, in materia di migranti economici rispetto alla variazione urbanistica proposta per la realizzazione di un’area idonea ad accogliere moduli abitativi e funzionali per ospitare lavoratori stagionali, e ricollocare quelli attualmente alloggiati al centro Arena su via San Marco in Lamis nel nuovo sito posto sulla strada statale 16 in direzione Foggia a diversi chilometri dal centro abitato. La polemica montata a livello mediatico in questi giorni, per esempio non trova d’accordo la consigliera Loredana Florio che ascrive la problematica alle leggi nazionali sull’immigrazione, e più nello specifico alla ‘Regione Puglia – Sezione politiche per Immigrazione ed Antimafia Sociale’, soggetto proponente che chiama la massima Assise a pronunciarsi sull’approvazione definitiva del progetto di albergo diffuso, all’indomani dello sgombero del Gran Ghetto tra San Severo e Rignano Garganico. “Sotto il profilo umano – afferma Florio – penso che se diventa possibile il tentativo di aiutare queste persone a vivere in condizioni più dignitose, è giusto che la Regione intervenga. Sul rinvio dell’accapo, che ritengo resterà in ogni caso all’ordine del giorno, ho deciso di astenermi perché resta una questione delicata che va affrontata”.

Il rinvio dell’ultimo accapo deciso a margine della riunione di coalizione del centrodestra, trova favorevoli Rosa Caposiena (FI), Francesco Stefanetti (FdI), Mariagrazia Buca (La Svolta), Cantoro (Indipendente) e Manzaro (ex Lista – Bocola). Marco Cantoro richiama la maggioranza al senso di responsabilità, spiegando che “su temi così delicati che riguardano la tenuta sociale di un Paese, siamo stati informati solo una settimana prima di discuterlo in Consiglio e tra delibere regionali e comunali, noi consiglieri abbiamo serissime difficoltà ad accertare i fatti. Non vedo perché domani non possa essere accolta questa richiesta, dopo centinaia di accapi già rinviati in passato”. Se il consigliere Stefanetti solleva un problema di equità e disparità di accoglienza e trattamento economico tra migranti e cittadini italiani – questi ultimi non esonerati dal costo per l’alloggio -, per Caposiena non trova ragionevole giustificazione “il modo in cui il Sindaco Francesco Miglio ha gestito l’intera vicenda”, stigmatizzando il modus operandi “sbagliato di decidere senza coinvolgere le opposizioni, senza preparare e opportunamente informare le forze politiche e soprattutto la città”. Più corale sembrerebbe invece la posizione delle opposizioni in materia di tasse e servizi, che si dicono pronte ad incalzare la maggioranza sull’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

“Dopo quattro anni di gestione fallimentare della politica e promesse elettorali disattese sugli sgravi fiscali – puntualizza Caposiena – il costo del servizio rifiuti che si riflette sulla determinazione della tariffa Tari calcolata su base imponibile – superficie degli immobili (ndr) – risulta aumentato di circa un milione di euro. Aumento però recuperato grazie ad un’azione di accertamento degli Uffici e non della politica. Il dato politico, dunque, è che nessuna diminuzione delle aliquote è potuta avvenire a seguito di politiche ambientali sbagliate”. Sul piano tecnico, spiegano le opposizioni, la base imponibile risulterebbe aumentata in seguito ad accertamenti avviati dagli Uffici, a dicembre scorso, che hanno evidenziato una serie di incolpevoli omissioni o infedeli denunce di una parte dell’utenza. “Non sono fiducioso che l’aliquota non aumenterà per tutti”, spiega Marco Cantoro. “Ad oggi ho solo due dati oggettivi: base imponibile aumentata, e qualità del servizio pessima, insieme a strade più sporche e stati di agitazione dei lavoratori. Non ho motivi per essere fiducioso verso questa AC”. Conclude.

