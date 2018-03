Cosimo Titta “Mancata iscrizione Onorevole Tasso al M5S, il silenzio dei grillini”

Di:

Manfredonia, 29 marzo 2018. ”I grillini di Manfredonia ed i loro sostenitori si riempiono la bocca di termini come “bella politica”, “onestà”, “trasparenza” e “partecipazione”. Tutte parole che indicano valori e principi il cui rispetto sembra però più invocato per gli altri che non per se stessi. Ma la cosa, francamente, non mi stupisce. Da sempre sono convinto che i grillini non siano nient’altro che dei “doppiopesisti” ovvero dei campioni della “doppia morale”: ciò che vale per gli altri, non vale per loro! Chi dovrebbe rimanere sorpreso dalle loro censurabili condotte (..) dovrebbero essere, invece, i loro convinti e irriducibili sostenitori. Infatti, gli “onestissimi” e “trasparentissimi” grillini, dopo aver gravemente omesso ai loro sostenitori il fatto che la vicenda giudiziaria che aveva riguardato l’onorevole Tasso non era stata semplicemente “archiviata” (come dallo stesso anche riferito in un video), ma più precisamente “prescritta”, oggi continuano a NON raccontare come quella vicenda, sfociata nella richiesta di espulsione da parte di Di Maio nei confronti di Tasso, si stia evolvendo”.

E’ quanto riportato tra l’altro in un post sulla propria pagina facebook dall’avvocato Cosimo Titta, attuale Commissario cittadino dell’UdC di Manfredonia.

”Da parte dei grillini manfredoniani (e non solo) stiamo assistendo ad una riprovevole condotta non assolutamente in linea con i principi della partecipazione, trasparenza e correttezza di cui tanto si riempiono la bocca, considerato che finora nessuno di loro ha sentito il dovere, nei confronti dei cittadini, di informarli che, almeno ad oggi, al parlamentare Tasso non è stata consentita alcuna iscrizione al Gruppo dei deputati del Movimento 5 Stelle, costituitosi recentemente a Montecitorio”.

”’Premesso tutto ciò, e precisando che contro l’on. Tasso non ho niente di personale e che, anzi, lo stesso mi risulta anche simpatico, domando a voi tutti se, comunque, Tasso e i grillini di Manfredonia abbiano fatto bene o meno a tacere e ad omettere ogni informazione sulle conseguenze che la vicenda di Tasso ha avuto finora, riferendomi in particolare alla mancata trasparenza e partecipazione – secondo Titta – avuta nei vostri confronti sulla circostanza della negata iscrizione dell’on. Tasso al Gruppo parlamentare dei 5 Stelle”.

Attese notizie ufficiali in merito a quanto indicato.