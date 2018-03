Legano custode azienda, furgone rubato bruciato vicino Manfredonia

Di:

Cinque persone incappucciate, un custode immobilizzato in pochi istanti per portare via chili e chili di fertilizzanti. Valore del bottino di 20.000 euro. La rapina in Via Trinitapoli a Foggia nella sede della “Agrierre”, una rivendita di frutta e verdura. Il custode è stato legato ed imbavagliato mentre svolgeva il suo turno notturno, qualcuno ha bussato alla porta del gabbiotto, mentre altri lo coglievano di sorpresa alle spalle. Il fertilizzante rubato era in un capannone ed è stato caricato a bordo di un furgone dell’azienda. Il custode con grande difficoltà è riuscito a liberarsi ed ha immediatamente allertato il titolare. Purtroppo il commando era già lontano ed ha avuto il tempo per sbarazzarsi del furgone.

Il mezzo è stato abbandonato in fiamme nei pressi di Manfredonia. Acquisiti i filmati delle telecamere a circuito chiuso.

Fonte www.rainews.it