IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Di:



È iniziata la campagna Lipu finalizzata al reclutamento di giovani volontari per il progetto Life Choose the Nature (Choo-na!). Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea e dalla Fondazione Cariplo ed avrà termine ad agosto 2019. I volontari, tra i 17 e i 30 anni, dovranno iscriversi al Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps – ESC) e saranno impegnati per un minimo di 42 giornate, da svolgersi entro il periodo di conclusione del progetto. L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare 23 gruppi di volontari, in tutto il territorio nazionale, che saranno impegnati nella salvaguardia di 8 specie di uccelli protetti dalla Direttiva Uccelli e 3 specie fortemente minacciate. In Puglia i volontari oltre a svolgere attività di sensibilizzazione e divulgazione aiuteranno nelle azioni tanto critiche quanto importanti quali: il censimento delle coppie, la salvaguardia dei nidi e il successo riproduttivo dell’albanella minore (nel Tavoliere), del fratino (nel Golfo di Manfredonia) e del falco grillaio (nell’area dell’Alta Murgia). Per diventare volontario basta andare sul sito del progetto (www.lipu.it/choona) e compilare il modulo di adesione. Dott. Albanese Giuseppe – coordinatore per il gruppo fratino

Dott.ssa Di Lella Silvia – coordinatore per il gruppo l’albanella minore

Dott. Giglio Giuseppe – coordinatore per il gruppo falco grillaio Lipu “Reclutamento giovani volontari per Life Choose the Nature” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.