M5s, relazione di fine legislatura

(ANSA) – BARI, 29 MAR – Il Movimento 5 Stelle propone in Puglia, dopo la nuova regolamentazione sulle nomine e sulle designazioni di incarichi di competenza regionale, anche la relazione di fine legislatura come ulteriore strumento per garantire trasparenza e la massima conoscibilità dell’azione del governo regionale. “I cittadini potranno verificare – spiega in una nota la portavoce regionale M5S, Antonella Laricchia – l’operato complessivo del governo regionale, valutando il rispetto del programma elettorale. Saranno messi nelle condizioni di poter confrontare la situazione a fine legislatura con quella dell’inizio della stessa”. La relazione di fine legislatura dovrà contenere, secondo la proposta dei cinquestelle, la descrizione dettagliata di tutte le principali attività normative e amministrative svolte soprattutto per quello che riguarda le carenze riscontrate nella gestione degli enti sottoposti al controllo regionale e le azioni effettuate per rimediarvi.

Tra gli altri aspetti anche la descrizione delle eventuali azioni intraprese per contenere la spesa regionale e la situazione economica e finanziaria di tutti i settori regionali e il loro stato di indebitamento. Inoltre, il testo dovrà presentare anche una descrizione dello stato di attuazione del programma elettorale con cui il governo si è presentato alle elezioni precedenti. (ANSA).