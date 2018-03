Manfredonia, centinaia di lettere e raccomandate abbandonate: probabile furto

PH CIVILIS MANFREDONIA

Manfredonia, 29 marzo 2018. In seguito ad un intervento degli ispettori ambientali della Civilis, sono state ritrovate stamani centinaia di lettere e raccomandate in via Rignano a Manfredonia. Probabilmente dovrebbe trattarsi di un furto. Sul posto anche gli operatori della Polizia locale che hanno recuperato tutta la posta, che sarà ora riconsegnata all'ufficio postale competente del territorio. Indagini in corso.

