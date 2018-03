Puglia: bel tempo sul Sud-Est

Di:

Bari. METEO Puglia: giovedì si rinforza seppur temporaneamente un campo di alta pressione che garantirà una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo, salvo innocue velature di passaggio. Tra sera e notte aria più umida in risalita dallo Ionio darà luogo a foschie dense o locali banchi di nebbia sulle zone interne della Puglia, collina materana e Salento. Temperature in aumento. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali con Mar Ionio mosso, poco mosso l’Adriatico.

MATTINA POMERIGGIO

Venerdì 30 Marzo

Stabilità sul Sud-Est seppur con frequenti passaggi nuvolosi di scarsa consistenza

VENERDI’: persistono condizioni anticicloniche sul Sud-Est che prolungheranno questa fase stabile e asciutta tra Puglia, Basilicata e Molise. Tuttavia il cielo non sarà sempre sereno, infatti dal pomeriggio giungeranno delle velature, a tratti anche compatte in serata. Temperature in rialzo. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mar Ionio mosso, poco mosso l’Adriatico.

Sabato 31 Marzo

Peggiora nella seconda parte della giornata

SABATO: il tempo tende a peggiorare nella seconda parte della giornata. Nubi in graduale aumento con rovesci e qualche temporale su Molise e Ovest Basilicata dal pomeriggio, in spostamento entro sera verso la Puglia. Temperature in netto temporaneo rialzo con punte diurne superiori ai 20 gradi, specie sulla Puglia. Ventilazione tesa dai quadranti meridionali. Mar Ionio fino a molto mosso, da poco mosso a mosso l’Adriatico.