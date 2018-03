Rapina a mano armata, arrestato minore a San Severo

Di:

San Severo. Gli agenti del Commissariato di San Severo, con quelli della Squadra Mobile della Questura di Foggia, hanno eseguito l’Ordine di applicazione della Misura Cautelare – emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bari – di collocamento in Comunità nei confronti di un minore, pregiudicato di San Severo, M. M. L., per il reato di rapina pluriaggravata in concorso, avvenuto il 2 Novembre 2017, ai danni di una Farmacia di San Severo.

I fatti

Il malvivente si introduceva nell’esercizio, con il volto travisato e armato di pistola, unitamente al complice D.G.C., anch’egli travisato ed armato di coltello e a mezzo di minaccia nei confronti dei farmacisti e dei clienti presenti, riuscivano ad asportare l’intero incasso della giornata, quantificato nella somma di 1.200 euro circa.

La misura cautelare è stata possibile grazie ad un minuzioso lavoro d’indagine svolto dagli Agenti del Commissariato di San Severo con la Squadra Mobile, che ha consentito di raccogliere schiaccianti indizi di colpevolezza a carico del minore, in particolare, la comparazione di frammenti dattiloscopici e la ricostruzione dei fatti tramite l’esame dei fotogrammi delle diverse telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le fasi dell’evento.

Non meno rilevanti sono state le testimonianze rese dagli appartenenti alle forze dell’ordine che, trovatisi presenti ad alcune delle fasi della rapina, hanno consentito la ricostruzione e il riconoscimento del responsabile.

fotogallery



Redazione StatoQuotidiano.it