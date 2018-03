fonte image Pisa Today - Polizia

San Severo. Gli agenti del Commissariato di P.S. di San Severo, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari per Colapietro Valentino, classe 1983. Lo stesso è accusato di lesioni gravi e porto abusivo di arma da taglio, avendo nel mese di gennaio, per futili motivi, accoltellato sfregiando al volto un cittadino del Mali. San Severo, arrestato 35enne ultima modifica: da

