Dario Santoro (immagine d'archivio)

Gran bel risultato quello ottenuto domenica scorsa da Dario Santoro in quel di San Benedetto del Tronto (AP), dove l’atleta Manfredoniano è riuscito ad aggiudicarsi la piazza d’onore della “Maratonina dei Fiori”, mezza maratona giunta alla sua ventesima edizione. La manifestazione, una delle più celebri e partecipate dell’intero Adriatico e con un percorso che si snoda interamente sull’affascinante Riviera della Palme, è stata vinta dal Keniano Kiplagat Gideon Kurgat (1h05’36”), seguito proprio da SANTORO, che ha concluso la sua prova con il tempo di 1h06’56”. Il podista sipontino, che da quest’anno difende i colori della “Caivano Runners”, si era già distinto a febbraio, quando a Caserta si è laureato Campione Regionale di cross! Anche il 2018, quindi, sembrerebbe essere cominciato sotto i migliori auspici. La speranza di tutti i suoi numerosissimi tifosi è che l’ex Campione Italiano di Maratona, il quale attualmente vive e lavora a Vieste, abbia finalmente trovato quella serenità necessaria per consentirgli di esprimere, finalmente, tutto il suo indiscusso talento! P.G. Seconda piazza per Dario Santoro alla “20^ Maratonina dei Fiori”! ultima modifica: da

