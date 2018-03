I suggestivi riti della “Settimana Santa in Puglia” negli Ipogei Capparelli (FOTO)

PH FELICIANA TARONNA

I suggestivi riti della “Settimana Santa in Puglia” quest’anno si arricchiscono con gli eventi, radicati nella fede e tradizione locali, di Manfredonia. La suggestiva rappresentazione della Via Crucis (svoltasi ieri, 28 marzo 2018), il momento di preghiera al Santo Sepolcro (giovedì 29 marzo ore 21.30), “Note al Tramonto” (concerto del pianista Osvaldo Fatone nel giorno di Pasqua, ore 18.30) e visite nel Lunedì dell’Angelo (2 aprile con le guide dell’Associazione Daunia Tur). Location unica di tutti questi eventi saranno gli Ipogei Capparelli (a Siponto), nei quali si è svolta con successo lo scorso dicembre, “Accadde in una Grotta” rappresentazione vivente della natività (in collaborazione con la Parrocchia San Michele, che vedrà svolgersi la sua 2^ edizione il prossimo dicembre nei giorni 26 e 30, 5 gennaio 2019). Ad organizzare “I riti della Settimana Santa negli Ipogei Capparelli” è il Gal DaunOfantino in collaborazione con alcune parrocchie cittadine (Santa Maria Regina di Siponto, Parrocchia “San Pio da Pietrelcina” – Manfredonia, Sacra Famiglia e San Carlo), le Associazioni P.A.S.E.R. Manfredonia e Associazione culturale Scic Onlus, la Caritas diocesana ed il Comune di Manfredonia. fotogallery Feliciana Taronna



















