Viabilità, interrogazione Gatta “Strade pericolose, intervenire”

Foggia. “Gravi incidenti stradali, impercorribilità di alcune tratte e vero e proprio isolamento di alcuni Comuni dauni. La viabilità nella provincia di Foggia è una questione seria, serissima, con criticità che aumentano di giorno in giorno nell’indifferenza delle istituzioni coinvolte e nonostante gli, ormai quotidiani, appelli che rivolgiamo alla Giunta regionale. Per questo, ho depositato un’interrogazione: la situazione non è più tollerabile”. Lo rende noto il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Nell’interrogazione –aggiunge- cito solo alcune delle situazioni più indecorose che costituiscono un pericolo per chi quotidianamente è costretto a muoversi tra strade dissestate, buche e dislivelli, tratte interrotte e deviazioni, lavori in corso (che non finiscono mai) e ponti che vengono messi solo parzialmente in sicurezza tanto da costringere i mezzi di trasporto pubblico a percorrere altre strade con grave disagio per i pendolari, lavoratori e studenti. Parliamo di condizioni da terzo mondo, quando la sicurezza stradale dovrebbe rappresentare un’ossessione nelle fasi di programmazione, perché in ballo c’è la vita dei cittadini. Qualcuno dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza –conclude Gatta- e iniziare ad avviare una programmazione seria per l’ammodernamento stradale e infrastrutturale del territorio”.