ARO 1/Fg. Liquidazione ad Ase per progetto esecutivo raccolta rifiuti

Manfredonia, 29 marzo 2019. ”Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi nel territorio dell’ARO FG/1”: con recente determina dell’Aro 1/Fg è stata impegnata, limitatamente alle somme disponibili, sul corrente esercizio finanziario, la spesa di € 16.877,10 al cap. 4802 correlato al capitolo in entrata cap. E. 691 dell’ esercizio finanziario 2018 occorrente per la liquidazione ad ASE Spa del progetto esecutivo del servizio di raccolta per tutti i Comuni dell’ARO 1/FG in conformità a quanto stabilito con Delibera di con Decreto n. 46 del 22.05.2017.

Redazione StatoQuotidiano.it