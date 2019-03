Manfredonia, Consiglio Comunale: la maggioranza non c’è, rinviato

Di:

Manfredonia, 29 marzo 2019. Soltanto ieri era stato convocato d’urgenza il Consiglio Comunale, previsto per oggi pomeriggio alle ore 17,00. Tuttavia la maggioranza non era presente oggi in Comune, perciò il Consiglio è rinviato a domani sabato 30 marzo alla stessa ora nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico in seconda convocazione. L’avviso di convocazione prevedeva i seguenti ordini del giorno:

1. Piano Economico Finanziario gestione rifiuti urbani per l’anno 2019. Approvazione.

2. Approvazione tariffe TARI anno 2019.

3. Istituzione di istruttoria e tariffe per attività di competenza del SUAP.