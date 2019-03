Manfredonia: gli asili nido comunali non chiuderanno

Di:

Con riferimento all’avviso del 29 marzo 2019, di possibile sospensione del servizio di asilo nido comunale, il Dirigente del 3° Settore Matteo Ognissanti precisa che lo stesso è stato diramato al solo fine di allertare gli utenti in merito ad una probabile, ma non certa, temporanea sospensione delle attività a seguito dei necessari passaggi tra l’attuale gestore, indisponibile alla prosecuzione oltre la scadenza del 4 aprile 2019, come richiesto dal Comune di Manfredonia, ed il nuovo gestore, da individuare.

“Con urgente odierno provvedimento, la Giunta Comunale ha dato indirizzo per l’adozione degli atti necessari alla temporanea gestione del servizio di asilo nido, nei termini previsti dalla vigente normativa”, aggiunge il Sindaco Angelo Riccardi.

La celere individuazione del nuovo gestore temporaneo del servizio potrebbe richiedere alcuni giorni, necessari per l’affidamento del servizio e l’esecuzione dei conseguenti adempimenti previsti. “Per tale ragione – evidenzia il Dirigente Ognissanti – è stato diramato l’avviso in questione”.

“È impegno di tutti i soggetti interessati assumere ogni iniziativa utile alla prosecuzione del servizio,senza alcuna interruzione“, conclude il Sindaco.

Maria Teresa Valente – Ufficio di Staff del Sindaco