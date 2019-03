Manfredonia, roghi illegali nella zona Borgo Amendola

Di:

Manfredonia – Manfredonia, nella zona di Borgo Amendola, tristemente nota per il fenomeno, continua il monitoraggio delle guardie ambientali della CIVILIS al Comando del generale Marasco con lui il ten. Pasquale Murgo e l’Ispettore Capo Pasquale Grieco. Oltre a scarti edili e materiale plastico, diverse le vetture date alle fiamme rinvenute, insieme ad amianto abbandonato.

Portate in campagna e date alle fiamme, forse rubate, forse utilizzate per compiere qualche furto. Si trova anche questo, nelle campagne delle frazioni e borgate di Manfredonia: carcasse di auto incendiate, abbandonate nei terreni incolti mentre questa ultima auto un 4×4 sub al centro della piazza di borgo Amendola, negli anni diventati terra di nessuno in cui si scarica – e si incendia – di tutto.

Un fenomeno, quello dei roghi illegali, su cui le continue denunce e segnalazioni degli agricoltori della zona, esasperati e preoccupati dai ripetuti incendi, hanno permesso di alzare il velo. Di certo possiamo immaginare cosa abbiano prodotto in termini di puzza, fumo e di disagi avvertiti dai residenti.

“Al momento – prosegue il Comandante Generale Giuseppe Marasco, facendo il punto sul monitoraggio – oltre ai siti che ci sono stati direttamente segnalati, abbiamo censito almeno una ventina di altre situazioni relative ad abbandono di rifiuti. Non sappiamo se anche in questi casi si tratti di siti già noti e censiti in precedenza”.

Oltre alle auto bruciate, nel corso dei più recenti sopralluoghi è stata rilevata anche la presenza di amianto abbandonato (i casi simili, purtroppo, in zona sono numerosi): alcuni tubi e diverse lastre, a quanto pare in eternit, probabilmente frutto dello smontaggio, e dello smaltimento illecito, di qualche tettoia. Anche in questo caso, il sito è stato segnalato affinché si provveda alla messa in sicurezza, come già avvenuto in altre zone.

Addetto Stampa e P. R. cap. Marco Lupoli.

Fonte: Foggia Reporter