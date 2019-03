Meteo Gargano: fine settimana con sole e rialzo temperature

Di:

VENERDI’: La depressione dei giorni scorsi si allontana definitivamente lasciando spazio al ritorno dell’alta pressione dal Ovest. Quest’ultima è così garanzia di tempo stabile ed assolato ovunque, eccezion fatta per qualche annuvolamento a ridosso della dorsale ma senza il rischio di piogge degne di nota. Temperature stabili o in lieve rialzo, con estremi di 10°C e punte di 14/15°C. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d’Otranto molto mosso.

Commento del previsore puglia

RESIDUA INSTABILITA’ SUL SUD-EST, TORNA IL BEL TEMPO DA VENERDI: L’area depressionaria in azione sul Centrosud Italia da qualche giorno si porta sul Mar Ionio e nel corso di venerdì si allontanerà definitivamente verso la Grecia. Ne consegue della nuvolosità residua con deboli precipitazioni ancora possibili oggi sul Salento e la Basilicata ionica. Seguirà un nuovo rinforzo dell’anticiclone che riporterà il bel tempo a partire da venerdì. Periodo più mite e soleggiato anche in vista del prossimo weekend.

