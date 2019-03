Ospedali senza medici: chiesti mille stranieri dall’inizio del 2018

Di:

Puglia chiama Romania. Obiettivo: tamponare l’emergenza medici. Corre ai ripari così, l’Asl di Foggia. Dopo la scelta del Molise prima e del Veneto poi, di richiamare in servizio medici pensionati, l’azienda sanitaria foggiana cerca una sua via per tappare i buchi di medici specialisti. Una carenza che il direttore generale Vito Piazzolla definisce drammatica, tanto da aver costituito un nucleo di crisi alla ricerca di una possibile soluzione. «Le nostre strutture sono in ginocchio, non vogliamo lasciare nulla d’intentato – ha dichiarato a Radio24 Piazzolla –. Abbiamo lanciato un “mayday” cui hanno risposto i colleghi rumeni e i nostri uffici risorse umane stanno studiando questa possibilità. In un primo momento suonava quasi come una provocazione, ma ci mancano 135 professionisti tra anestesisti rianimatori, ortopedici, pediatri e medici del pronto soccorso. Potremmo assumerli, ma il punto è che per queste specialità non si trovano».

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-28/ospedali-senza-medici-chiesti-mille-stranieri-dall-inizio-2018-065933.shtml?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2TF5Y8f1shSu3gYk5KO5jb_IO0CV7WKQSrJ4S9vAWzhLUwRPAZjeLeNIA#Echobox=1553842532&refresh_ce=1