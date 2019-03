Scuola: erogazione contributo per libri di testo A.S. 2018-2019

Di:

Il 2° Settore ‘Scuola e Diritto allo Studio’ ha disposto la liquidazione del contributo dei libri di testo per l’A.S. 2018/2019 in favore delle famiglie in regola con la presentazione della domanda.

I genitori degli alunni di primo e secondo grado beneficiari del contributo per l’acquisto dei libri di testo potranno recarsi presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Milano – Via Tribuna n.65/67, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, muniti di codice fiscale e documento d’identità, per riscuotere la somma loro assegnata.

L’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’elevato numero degli assegnatari del contributo libri di testo, ha disposto il seguente calendario dei pagamenti:

Mercoledì 3 aprile 2019: lettere A – B

Giovedì 4 aprile 2019: lettera C

Venerdì 5 aprile 2019: lettera D

Lunedì 8 aprile 2019: lettere E – F

Martedì 9 aprile 2019: lettera G

Mercoledì 10 aprile 2019: lettere I – K – L

Giovedì 11 aprile 2019: lettere M – N – O

Venerdì 12 aprile 2019: lettere P – Q

Lunedì 15 aprile 2019: lettera R

Martedì 16 aprile 2019: lettera S

Mercoledì 17 aprile 2019: lettera T

Giovedì 18 aprile 2019: lettere U – V – Z

I beneficiari che non riscuoteranno la somma spettante nella data stabilita, potranno incassare la stessa presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – Via Tribuna n. 65/67 nei giorni successivi.

Maria Teresa Valente – Ufficio di Staff del Sindaco