Verso la 9^ Marcia per la Pace Emmaus-Amendola: incontro su pace e spese militari

In preparazione della Marcia per la Pace dalla Comunità Emmaus all’aeroporto militare di Amendola, che si svolgerà come gli altri anni nella Domenica delle Palme (14 aprile 2019, ore 9-13),

MARTEDI’ 2 APRILE alle ore 18, presso la sede dell’Ambasciata di Pace a Palazzo Dogana, si svolgerà l’incontro su PACE e SPESE MILITARI, con intervento di Mimmo Di Gioia, dell’associazione Verde Ambiente e Società (VAS).

L’incontro sarà centrato sull’incidenza delle spese militari nei bilanci dello Stato e sul valore perso in termini di welfare, con appropriata scala di comparazione per capire la reale proporzione dei finanziamenti al settore bellico. Un tema, questo, che è stato oltretutto sottratto al dibattito politico ed al confronto con l’opinione pubblica, e quindi sciolto da un vero controllo democratico, anche a costo di ignorare gli orientamenti e i valori della nostra Costituzione.

Dopo la questione ambientale e l’incontro su pace e diritto internazionale, quello di martedì 2 è il terzo di quattro incontri dell’Ambasciata di Pace per fornire a tutti i partecipanti alcune basi fondamentali della sfida nonviolenta per costruire un mondo di pace.

Le 6 associazioni, non solo del territorio pugliese, hanno sinora già dato la loro adesione alla Marcia.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.